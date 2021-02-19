Глава Пентагона провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор c наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в американском оборонном ведомстве.
Глава Пентагона провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
  • Reuters

«Глава Пентагона осудил последние трансграничные атаки на Саудовскую Аравию со стороны хуситов и выразил готовность помогать в защите границ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Остин подтвердил последние изменения в политике США касательно аравийской коалиции в Йемене и обсудил важность прекращения войны.

При этом он назвал Саудовскую Аравию «оплотом архитектуры региональной безопасности».

Глава Пентагона также отметил общую приверженность «противодействию дестабилизирующей деятельности» Ирана и борьбе с экстремистскими организациями в регионе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию с обороной королевства.

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