Госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию с обороной королевства.

«Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, которые затронули гражданский самолёт. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел обсудили совместные усилия по укреплению саудовской обороны против атак на королевство», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, стороны обсудили возможность политического урегулирования конфликта в Йемене.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.