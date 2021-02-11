Госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии
«Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, которые затронули гражданский самолёт. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел обсудили совместные усилия по укреплению саудовской обороны против атак на королевство», — говорится в сообщении Госдепа.
Кроме того, стороны обсудили возможность политического урегулирования конфликта в Йемене.
Ранее президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.