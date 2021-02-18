В Каире заявили, что Россия и Египет договорились о запуске чартеров

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В Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады.
В Каире заявили, что Россия и Египет договорились о запуске чартеров
  • Reuters

«Достигнута принципиальная договорённость о возвращении чартеров, но точная дата ещё не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полёта», — приводит ТАСС сообщение министерства.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа представителей Минтранса и экспертов по безопасности на воздушном транспорте, которые проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, а также инфраструктуру курортов. 

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил перспективы открытия новых направлений для россиян.

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