В РСТ оценили перспективы открытия новых направлений для россиян

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил перспективы открытия новых направлений для россиян.
В РСТ оценили перспективы открытия новых направлений для россиян
  • РИА Новости

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас — конечно, по регламенту с особым порядком — и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — заявил Барзыкин в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение, поскольку эпидемиологическая обстановка в России выглядит лучше, чем в других странах Европы.

По мнению Барзыкина, в дальнейшем может быть расширено количество маршрутов в Египет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

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