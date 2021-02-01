В РСТ оценили перспективы открытия новых направлений для россиян

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил перспективы открытия новых направлений для россиян.

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас — конечно, по регламенту с особым порядком — и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — заявил Барзыкин в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение, поскольку эпидемиологическая обстановка в России выглядит лучше, чем в других странах Европы.

По мнению Барзыкина, в дальнейшем может быть расширено количество маршрутов в Египет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.