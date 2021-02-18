Захарова прокомментировала отношения России с новой администрацией США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения Москвы с администрацией президента США Джо Байдена.

Она ответила на вопрос, чего Россия ждёт от новой администрации США.

«Адекватного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Это значит — отсутствия политически искусственных барьеров для развития естественных направлений сотрудничества», — заявила она.

Захарова привела в пример тот факт, что США искусственно внедрили систему с длительными сроками выдачи виз на территории России.

Кроме того, она отметила, что для того, чтобы «выгодно торговать, не нужно вводить санкции».

«Есть моменты конкуренции — давайте договариваться. Вы же сами, США, выводили весь мир в эпоху глобализации и рассказывали о том, что есть ВТО, есть общие правила и теперь все будут в едином пространстве играть по общим правилам... А когда туда все пришли и начали взаимодействовать, им (США. — RT) это не понравилось. Потому что они «исключительные», — сказала Захарова.

По её мнению, в ближайшие месяцы резкого улучшения отношений России и США не будет.

«Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном — я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», — ответила Захарова на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова в ходе брифинга заявила, что манёвры Соединённых Штатов в Чёрном море угрожают миру и стабильности.