Лавров и глава МИД Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

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Министры иностранных дел России и Мексики Сергей Лавров и Марсело Луис Эбрард Касаубон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и поставки российской вакцины «Спутник V» в Мексику.
Лавров и глава МИД Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры обсудили текущее состояние отношений России и Мексики и возможности активизации двустороннего сотрудничества в различных областях. Также они затронули вопросы взаимодействия России и Мексики на площадке ООН.

«В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности — поставкам в Мексику российской вакцины «Спутник V», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что свыше 174 тысяч человек умерли из-за последствий COVID-19 в Мексике.

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