Свыше 174,6 тысяч человек умерли из-за последствий COVID-19 в Мексике
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Хосе Луиса Аломия.
В ведомстве сообщили, что к настоящему времени в стране коронавирусом были инфицированы почти 2,19 млн человек, из которых 1,55 млн выздоровели.
В последние 14 дней симптомы инфицирования проявились у 56,7 тыс. человек.
В конце декабря 2020 года в Мексике началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Мексика получила первую поставку вакцины AstraZeneca.