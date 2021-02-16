Свыше 174,6 тысяч человек умерли из-за последствий COVID-19 в Мексике

Число жителей Мексики, которые умерли из-за последствий инфицирования коронавирусом с конца февраля 2020 года, достигло 174 657.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава Хосе Луиса Аломия.

В ведомстве сообщили, что к настоящему времени в стране коронавирусом были инфицированы почти 2,19 млн человек, из которых 1,55 млн выздоровели.

В последние 14 дней симптомы инфицирования проявились у 56,7 тыс. человек.

В конце декабря 2020 года в Мексике началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Мексика получила первую поставку вакцины AstraZeneca.