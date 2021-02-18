В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает NRK.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано около десяти случаев инфицирования этим штаммом, который до этого нашли у порядка 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.
«Мы пока не знаем о том, является ли он более заразным, но такое может быть», — сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.
По словам медиков, у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями коронавируса.
Ранее в ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса.