В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса

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Новый штамм коронавируса, получивший название B.1.525, обнаружен в Норвегии.
В Норвегии обнаружен новый штамм коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает NRK.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано около десяти случаев инфицирования этим штаммом, который до этого нашли у порядка 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.

«Мы пока не знаем о том, является ли он более заразным, но такое может быть», — сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

По словам медиков, у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями коронавируса. 

Ранее в ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса.

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