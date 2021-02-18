МИД России сообщил о переговорах Лаврова и Чавушоглу

Главы министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии.

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что министры провели разговор в развитие прошедшей ранее беседы президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы МИД предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы.

«Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате», — отметили в МИД.

Также министры затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня и рассмотрели график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры.