В МИД России оценили планы НАТО разработать новую стратегию

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов, если НАТО разработает и примет новую стратегию.

По словам Грушко, НАТО по-прежнему пытается демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов.

«Мы примем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надёжно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года нуждается в обновлении, поскольку она не учитывает усиление Китая и новый подход в отношениях с Россией.