В МИД России оценили планы НАТО разработать новую стратегию
- globallookpress.com
По словам Грушко, НАТО по-прежнему пытается демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов.
«Мы примем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надёжно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года нуждается в обновлении, поскольку она не учитывает усиление Китая и новый подход в отношениях с Россией.