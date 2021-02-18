В МИД России оценили планы НАТО разработать новую стратегию

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов, если НАТО разработает и примет новую стратегию.
В МИД России оценили планы НАТО разработать новую стратегию
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По словам Грушко, НАТО по-прежнему пытается демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов.

«Мы примем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надёжно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года нуждается в обновлении, поскольку она не учитывает усиление Китая и новый подход в отношениях с Россией.

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