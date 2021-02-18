МИД заявил об отсутствии выгоды для ФРГ в ухудшении отношений с Россией

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Москве не видят объективных выгод для Берлина в ухудшении отношений с Россией.
МИД заявил об отсутствии выгоды для ФРГ в ухудшении отношений с Россией
  • Reuters

В ходе брифинга Захарова отметила, что Германия раньше была «генератором позитивных инициатив в отношении России и в рамках двусторонних контактов». При этом она выразила сожаление, что сейчас ситуация изменилась.

Она отметила, что за время председательства Германии в Совете Европы во второй половине 2020 года именно по инициативе Берлина по линии Евросоюза было введено сразу несколько пакетов санкций.

Захарова добавила, что Россия открыта и готова к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учёта интересов друг друга.

По её словам, вопрос, почему Берлин идёт на ухудшение отношений с Россией, лучше адресовать властям Германии.

«Мы объективных для ФРГ выгод для подобной политики не видим. Возможно, видят они, вот пусть они и расскажут», — сказала Захарова.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией.

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