МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
- globallookpress.com
Как сообщила Захарова, новое правительство Эстониии объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине.
«Он занимался вопросами культуры, образования. То есть как раз теми сферами, где ещё сохраняется сотрудничество между нашими странами. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — сказала она.
Ранее российское посольство прокомментировало заявление парламента Эстонии с призывом разработать политику санкций в отношении России.
Как отметили дипломаты, оно добавляет негатив в двусторонние отношения.