МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Москва высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщила Захарова, новое правительство Эстониии объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине.

«Он занимался вопросами культуры, образования. То есть как раз теми сферами, где ещё сохраняется сотрудничество между нашими странами. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — сказала она.

Ранее российское посольство прокомментировало заявление парламента Эстонии с призывом разработать политику санкций в отношении России.

Как отметили дипломаты, оно добавляет негатив в двусторонние отношения.