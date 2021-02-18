МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

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Москва высылает эстонского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России объявил о высылке эстонского дипломата
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Как сообщила Захарова, новое правительство Эстониии объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине.

«Он занимался вопросами культуры, образования. То есть как раз теми сферами, где ещё сохраняется сотрудничество между нашими странами. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — сказала она. 

Ранее российское посольство прокомментировало заявление парламента Эстонии с призывом разработать политику санкций в отношении России.

Как отметили дипломаты, оно добавляет негатив в двусторонние отношения.

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