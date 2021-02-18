В Хорватии сообщили о контактах с Россией по вакцине «Спутник V»

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что правительство установило контакты с Россией по вопросу приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Распространение вакцин происходит медленнее, и мы хотим узнать, какие ещё у нас есть варианты. Мы установили контакты с российской стороной. Мы направим запросы», — цитирует его газета Večernji list.

Ранее сообщалось, что Сербия передала Черногории партию вакцины «Спутник V».

17 февраля также стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) назначило докладчика для постепенной экспертизы по вакцине «Спутник V» после подачи заявки на её одобрение в ЕС.