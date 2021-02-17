Регулятор ЕС назначил докладчика для экспертизы по «Спутнику V»
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Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.
«Докладчик по постепенной экспертизе уже назначен Европейским агентством по лекарственным средствам, после того как была подана заявка. Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнёт постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своём сайте», — отмечается в заявлении.
3. Rapporteurs for a rolling review have already been appointed by EMA following submission of Sputnik V application. Sputnik V is waiting for EMA to begin the rolling review and announce it officially on its web site.— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021
Отмечается, что российская сторона считает ЕС своим партнёром и желает работать вместе с Евросоюзом для защиты граждан объединения от коронавируса и производства «Спутника V» в самом Европейском союзе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об одном из условий, которые необходимо выполнить, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» допустили на рынок ЕС.