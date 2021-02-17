Регулятор ЕС назначил докладчика для экспертизы по «Спутнику V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) назначило докладчика для постепенной экспертизы по вакцине «Спутник V» после подачи заявки на её одобрение в ЕС.
Регулятор ЕС назначил докладчика для экспертизы по «Спутнику V»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

«Докладчик по постепенной экспертизе уже назначен Европейским агентством по лекарственным средствам, после того как была подана заявка. Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнёт постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своём сайте», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что российская сторона считает ЕС своим партнёром и желает работать вместе с Евросоюзом для защиты граждан объединения от коронавируса и производства «Спутника V» в самом Европейском союзе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об одном из условий, которые необходимо выполнить, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» допустили на рынок ЕС.

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