Регулятор ЕС назначил докладчика для экспертизы по «Спутнику V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) назначило докладчика для постепенной экспертизы по вакцине «Спутник V» после подачи заявки на её одобрение в ЕС.

Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

«Докладчик по постепенной экспертизе уже назначен Европейским агентством по лекарственным средствам, после того как была подана заявка. Разработчики «Спутника V» ожидают, что EMA начнёт постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своём сайте», — отмечается в заявлении.

3. Rapporteurs for a rolling review have already been appointed by EMA following submission of Sputnik V application. Sputnik V is waiting for EMA to begin the rolling review and announce it officially on its web site. — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 17, 2021

Отмечается, что российская сторона считает ЕС своим партнёром и желает работать вместе с Евросоюзом для защиты граждан объединения от коронавируса и производства «Спутника V» в самом Европейском союзе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об одном из условий, которые необходимо выполнить, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» допустили на рынок ЕС.