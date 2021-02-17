В ЕК назвали одно из условий регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об одном из условий, которые необходимо выполнить, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» допустили на рынок ЕС.

По её словам, для разрешения препарата в ЕС необходимы «инспекции предприятий по его производству».

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что опыт с недопоставками вакцин в ЕС из-за слабых производственных мощностей показал, что один из ключевых моментов в вопросе снабжения потребителей препаратами «это стабильный и высококачественный процесс производства».

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что российский производитель «ещё не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС».

Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония заявили, что считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации.