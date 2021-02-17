В ЕК назвали одно из условий регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об одном из условий, которые необходимо выполнить, чтобы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» допустили на рынок ЕС.
В ЕК назвали одно из условий регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС
  • Reuters

По её словам, для разрешения препарата в ЕС необходимы «инспекции предприятий по его производству». 

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что опыт с недопоставками вакцин в ЕС из-за слабых производственных мощностей показал, что один из ключевых моментов в вопросе снабжения потребителей препаратами «это стабильный и высококачественный процесс производства».

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что российский производитель «ещё не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС».

Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония заявили, что считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации.

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