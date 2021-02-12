Власти Каталонии призвали расширить список вакцин в ЕС

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Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на женералитат Каталонии.
Власти Каталонии призвали расширить список вакцин в ЕС
  • Reuters

«Мы, правительство (Каталонии), просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник V»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», — приводит РИА Новости заявление женералитата.

В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» будут вакцинировать от коронавируса.

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