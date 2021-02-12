Власти Каталонии призвали расширить список вакцин в ЕС

Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на женералитат Каталонии.

«Мы, правительство (Каталонии), просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник V»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», — приводит РИА Новости заявление женералитата.

В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» будут вакцинировать от коронавируса.