Власти Каталонии призвали расширить список вакцин в ЕС
- Reuters
«Мы, правительство (Каталонии), просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник V»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», — приводит РИА Новости заявление женералитата.
В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе каталонской «Барселоны» «Камп Ноу» будут вакцинировать от коронавируса.