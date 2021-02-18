Депутат из Швеции призывает отстранить Белоруссию от Евровидения
- Reuters
Как отмечается, депутат от Либеральной партии является замглавы делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией. После сбора подписей она планирует направить письмо в Европейский вещательный союз.
«В этом письме будет содержаться требование запретить Белоруссии участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме этой весной», — говорится в сообщении.
Сама Карлсбро также выступила за то, чтобы Белтелерадиокомпания была исключена из Европейского вещательного союза, потому что глава компании Иван Эйсмонт находится под санкциями.
В январе совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею. ЧС должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — белорусском Минске и латвийской Риге.
Также Международный олимпийский комитет решил временно запретить белорусскому лидеру, главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.