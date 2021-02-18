Германия планирует внести в механизм COVAX €1,5 млрд

Германия намерена внести €1,5 млрд в механизм COVAX в 2021 году. Об этом говорится в подготовленной речи главы МИД ФРГ Хайко Мааса, предоставленной в рамках заседания Совбеза ООН.

Как отметил Маас, Германия уже предоставила €600 млн с момента запуска проекта ACT Accelerator, который позволяет предотвращать монополии на лечение коронавируса в развитых странах и гарантировать распространение вакцин.

«Мы активизируем эти усилия и внесём в COVAX дополнительно €1,5 млрд в 2021 году», — приводит слова министра РИА Новости.

В конце января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, некоторые государства и компании заключают двусторонние сделки в обход международного механизма доступа к вакцинам COVAX.