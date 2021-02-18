Пентагон допустил дальнейшее размещение бомбардировщиков B-1 в Норвегии

Пентагон, вероятно, продолжит временно размещать в Норвегии свои стратегические бомбардировщики B-1. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Он отметил, что бомбардировщики B-1 и оперативные группы бомбардировщиков «способны действовать, по сути, в любой точке и в любое время».

«Что касается бомбардировщиков B-1. Речь идёт о средствах обеспечения глобальной воздушной мощи... Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики (практически) в любую точку и в любое время. Поэтому… Произойдёт ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время», — цитирует ТАСС военного чиновника, который общался с журналистами.

В ноябре 2020 года стало известно, что Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.