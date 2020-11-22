США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики

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Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

«Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полёт на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнёров и союзников США в поддержке», — приводит РИА Новости сообщение CENTCOM. 

Отмечается, что в последний раз американский дальний бомбардировщик присутствовал на Ближнем Востоке в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что США приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

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