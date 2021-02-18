США желают помочь Европе снизить «зависимость от российского газа»

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США планируют и далее вести работу по снижению «зависимости Европы от российского газа», рассказал американский посол в Греции Джеффри Пайетт во время форума «Афинские энергетические диалоги».
США желают помочь Европе снизить «зависимость от российского газа»
  • Reuters

Дипломат во время мероприятия отметил важность Греции как «движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации» в Юго-Восточной Европе.

«Я думаю, очень важно, что даже в этот год пандемии крупные инфраструктурные проекты, такие как трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод), трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, продвигаются вперёд. И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа, так что это всё меры, которые мы будем продолжать поддерживать», — сказал Пайетт.

Посол напомнил, что Соединённые Штаты стали крупнейшим импортёром СПГ в Грецию.

«Новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как FSRU (плавучая установка регазификации в Александруполисе), важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергии», — добавил он.

Как стало известно ранее, США планируют запустить программу, связанную с «повышением безопасности, надёжности и эффективности региональных энергопоставок» в ряде партнёрских стран. RT ознакомился с документом, связанным с будущим проектом.

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