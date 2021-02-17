Китай в СБ ООН призвал не политизировать пандемию коронавируса

Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что мировое сообщество не должно политизировать пандемию коронавируса.

«Мы должны отвергнуть дезинформацию и попытки политизировать пандемию. В этом направлении члены СБ ООН должны показывать пример», — цитирует Интерфакс главу МИД.

По его словам, необходимо активизировать международное сотрудничество по борьбе с COVID-19, «поскольку нет ничего важнее человеческих жизней».

Он обратил внимание на важность того, чтобы противоборствующие стороны в странах, сталкивающихся с вооружёнными конфликтами, прекратили боевые действия для борьбы с пандемией.

Осенью 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин в ООН заявлял, что любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться.