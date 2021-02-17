Китай в СБ ООН призвал не политизировать пандемию коронавируса

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Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что мировое сообщество не должно политизировать пандемию коронавируса.
Китай в СБ ООН призвал не политизировать пандемию коронавируса
  • Reuters

«Мы должны отвергнуть дезинформацию и попытки политизировать пандемию. В этом направлении члены СБ ООН должны показывать пример», — цитирует Интерфакс главу МИД.

По его словам, необходимо активизировать международное сотрудничество по борьбе с COVID-19, «поскольку нет ничего важнее человеческих жизней».

Он обратил внимание на важность того, чтобы противоборствующие стороны в странах, сталкивающихся с вооружёнными конфликтами, прекратили боевые действия для борьбы с пандемией.

Осенью 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин в ООН заявлял, что любые попытки политизировать вирус COVID-19 должны отвергаться.

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