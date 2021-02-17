Эрдоган анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с марта в стране может начаться постепенное смягчение карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, регионы страны будут разделены на четыре категории, в зависимости от активности распространения в них коронавируса. Чем ниже будут показатели по больным COVID-19 и выше по вакцинированным гражданам в отдельно взятом регионе, тем мягче там будут карантинные ограничения.

Эрдоган также добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии с 1 марта ослабляет ограничения, введённые из-за COVID-19.