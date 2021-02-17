Эрдоган анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в Турции

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с марта в стране может начаться постепенное смягчение карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Эрдоган анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в Турции
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, регионы страны будут разделены на четыре категории, в зависимости от активности распространения в них коронавируса. Чем ниже будут показатели по больным COVID-19 и выше по вакцинированным гражданам в отдельно взятом регионе, тем мягче там будут карантинные ограничения.

Эрдоган также добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии с 1 марта ослабляет ограничения, введённые из-за COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить