Швейцария намерена смягчить карантинные ограничения

Правительство Швейцарии с 1 марта ослабляет ограничения, введённые из-за COVID-19.

Об этом говорится на сайте правительства страны.

Для возобновления экономической деятельности в стране планируется открыть магазины, музеи и библиотеки, а также допустить людей на спортивные объекты и разрешить собираться на улице группами до 15 человек.

«Магазины, музеи и читальные залы библиотек должны быть вновь открыты с 1 марта, как и открытые площадки зоопарков и ботанических садов, а также спортивных и развлекательных объектов. Частные мероприятия с участием максимум 15 человек будут снова возможны на открытом воздухе. Молодые люди в возрасте до 18 лет должны вновь получить доступ к большинству спортивных и культурных мероприятий», — говорится в заявлении.

Уточняется, что окончательное решение об этих послаблениях федеральный совет примет 24 февраля после консультаций с кантонами.

Ранее стало известно, что Словения смягчает режим карантина.