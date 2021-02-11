Словения смягчает режим карантина

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Словенские власти смягчают режим карантина с 15 февраля, при этом режим въезда на территорию страны будет облегчён уже с 13 февраля, сообщает ТАСС.
Словения смягчает режим карантина
  • Reuters

По словам главы МВД Словении Алеша Хойса, с 15 февраля будет отменён действующий с октября запрет на передвижение между регионами страны без веских причин.

Кроме того, возобновится очное обучение во всех классах начальной школы, а университеты смогут проводить семинары с участием до десяти человек.

С 13 февраля будут сняты посты санитарного контроля на границах с государствами Шенгенской зоны (Италия, Австрия и Венгрия), а условием въезда без карантина и негативного ПЦР-теста станет сертификат о вакцинации против коронавируса либо подтверждение инфицирования на протяжении последних шести месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

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