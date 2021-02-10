В Германии решили продлить карантин до 7 марта
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, принятый по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.
«Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта», — отмечается в поставновлении.
Ранее Меркель заявила, что власти ФРГ рассчитывают в I квартале текущего года вакцинировать от коронавируса почти 10 млн человек.