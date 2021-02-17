США выделят дополнительные деньги на выявление новых штаммов COVID-19

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В Белом доме заявили, что нынешняя американская администрация планирует выделить дополнительные средства на выявление новых штаммов COVID-19 в стране.
США выделят дополнительные деньги на выявление новых штаммов COVID-19
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что на выявление новых штаммов коронавируса будет дополнительно выделено $200 млн.

По словам администрации президента США Джо Байдена, финансовые вливания позволят увеличить объём проб, обрабатываемых в лабораториях Центра по контролю и профилактике заболеваний — с 7 тыс. до 25 тыс. в неделю.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил в беседе с URA.RU перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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