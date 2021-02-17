Индия предоставит миротворцам ООН 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Индия бесплатно предоставит миротворцам ООН 200 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава индийского МИД Субраманиям Джайшанкар.
Индия предоставит миротворцам ООН 200 тысяч доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе выступления на видеоконференции членов СБ ООН.

«Имея в виду миротворцев ООН, которые действуют в таких сложных условиях, мы хотели бы сегодня объявить о подарке для них — 200 тыс. доз (вакцины. — RT)», — цитирует индийского министра ТАСС.

Джайшанкар отметил, что уже 25 стран получили индийскую вакцину и ещё в 49 государств её поставят в ближайшее время.

Ранее в Индии заявили, что поставят до 10 млн доз вакцин от COVID-19 в Африку и 1 млн — медицинским работникам ООН.

В начале года Индия одобрила для использования две собственные вакцины от коронавируса.

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