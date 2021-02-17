Индия предоставит миротворцам ООН 200 тысяч доз вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом он сказал в ходе выступления на видеоконференции членов СБ ООН.
«Имея в виду миротворцев ООН, которые действуют в таких сложных условиях, мы хотели бы сегодня объявить о подарке для них — 200 тыс. доз (вакцины. — RT)», — цитирует индийского министра ТАСС.
Джайшанкар отметил, что уже 25 стран получили индийскую вакцину и ещё в 49 государств её поставят в ближайшее время.
Ранее в Индии заявили, что поставят до 10 млн доз вакцин от COVID-19 в Африку и 1 млн — медицинским работникам ООН.
В начале года Индия одобрила для использования две собственные вакцины от коронавируса.