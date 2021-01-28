В Индии намерены поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от COVID-19

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Индия планирует поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил представитель МИД страны Анураг Шривастава.
В Индии намерены поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от COVID-19
  • Reuters

По его словам, с 20 января Индия передала более 5,5 млн доз вакцин против коронавируса соседним странам, в том числе Бутану, Мальдивам, Маврикию, Бахрейну, Непалу, Бангладеш, Мьянме, Сейшельским Островам и Шри-Ланке. 

«В ближайшие дни мы планируем подарить Оману ещё 100 тыс. доз, странам Карибского сообщества — 500 тыс. доз, 200 тыс. — в Никарагуа, 200 тыс. доз — островным государствам Тихого океана», — цитирует представителя МИД Индии РИА Новости.

В то же время Индия намерена осуществлять коммерческие поставки вакцин в Саудовскую Аравию, Южную Африку, Канаду, Монголию и другие страны.

«Мы планируем поставить 10 млн доз вакцин в Африку и 1 млн — медицинским работникам Организации Объединённых Наций в рамках GAVI», — уточнил дипломат.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире.

В Индии от коронавируса вакцинировались более 2 млн человек.

В начале года Индия одобрила для использования две собственные вакцины от коронавируса.

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