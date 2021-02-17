Небензя считает, что ООН удалось избежать негативного влияния пандемии

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что международной организации удалось не допустить негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на работу миротворческих миссий.

Об этом он сказал в ходе выступления на видеоконференции членов СБ ООН.

«Несмотря на то что из-за ковидных ограничений миротворческие операции ООН сталкиваются с новыми специфическими вызовами, пока всемирной организации удалось избежать серьёзного пагубного влияния на их работу», — приводит слова Небензи российское постпредство.

Он подчеркнул, что ООН должна объединить усилия по поддержке деятельности миротворческих миссий, непрерывности процессов мирного урегулирования и реализации инициативы о всеобщем прекращении огня.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что распространение коронавируса можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.