Небензя считает, что ООН удалось избежать негативного влияния пандемии

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что международной организации удалось не допустить негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции на работу миротворческих миссий.
Небензя считает, что ООН удалось избежать негативного влияния пандемии
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом он сказал в ходе выступления на видеоконференции членов СБ ООН.

«Несмотря на то что из-за ковидных ограничений миротворческие операции ООН сталкиваются с новыми специфическими вызовами, пока всемирной организации удалось избежать серьёзного пагубного влияния на их работу», — приводит слова Небензи российское постпредство.

Он подчеркнул, что ООН должна объединить усилия по поддержке деятельности миротворческих миссий, непрерывности процессов мирного урегулирования и реализации инициативы о всеобщем прекращении огня.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что распространение коронавируса можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить