Небензя считает, что ООН удалось избежать негативного влияния пандемии
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Об этом он сказал в ходе выступления на видеоконференции членов СБ ООН.
«Несмотря на то что из-за ковидных ограничений миротворческие операции ООН сталкиваются с новыми специфическими вызовами, пока всемирной организации удалось избежать серьёзного пагубного влияния на их работу», — приводит слова Небензи российское постпредство.
Он подчеркнул, что ООН должна объединить усилия по поддержке деятельности миротворческих миссий, непрерывности процессов мирного урегулирования и реализации инициативы о всеобщем прекращении огня.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что распространение коронавируса можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.