Лавров обсудил с главой МИД Сирии итоги встречи в астанинском формате

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с сирийским коллегой итоги международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«Министры обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё. Особое внимание было уделено итогам состоявшейся в Сочи 16—17 февраля 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате и обсуждению задач дальнейшего продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу конституционного комитета», — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, Лавров подтвердил принципиальную позицию России в поддержке суверенитета и единства Сирии, а также права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны.

Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.