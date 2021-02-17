Лавров обсудил с главой МИД Сирии итоги встречи в астанинском формате

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с сирийским коллегой итоги международной встречи по Сирии в астанинском формате.
Лавров обсудил с главой МИД Сирии итоги встречи в астанинском формате
  • РИА Новости

«Министры обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё. Особое внимание было уделено итогам состоявшейся в Сочи 16—17 февраля 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате и обсуждению задач дальнейшего продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу конституционного комитета», — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, Лавров подтвердил принципиальную позицию России в поддержке суверенитета и единства Сирии, а также права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны.

Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.

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