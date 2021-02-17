Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, во время которого стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

«Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. М.Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба лидера выразили готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности в торгово-экономической сфере.

Разговор состоялся по инициативе парагвайской стороны.

В начале февраля Путин провёл телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, во время которого обсудил ситуацию с коронавирусом. 

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