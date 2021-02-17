Путин обсудил с президентом Парагвая борьбу с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, во время которого стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

«Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. М.Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении. Как отмечается, оба лидера выразили готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности в торгово-экономической сфере. Разговор состоялся по инициативе парагвайской стороны. В начале февраля Путин провёл телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, во время которого обсудил ситуацию с коронавирусом.