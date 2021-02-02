Путин обсудил с президентом Аргентины ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
«Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения. Отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран», — говорится в сообщении.
Стороны также высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.
Ранее сообщалось, что Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».