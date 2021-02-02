Путин обсудил с президентом Аргентины ситуацию с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин обсудил с президентом Аргентины ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения. Отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран», — говорится в сообщении.

Стороны также высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.

Ранее сообщалось, что Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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