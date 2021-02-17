США внесут в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона внесёт в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца.
США внесут в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца
  • Reuters

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией коронавируса.

«США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка $200 млн в рамках своих финансовых обязательств», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что США будут работать с партнёрами по всему миру с целью укрепить и реформировать ВОЗ.

В январе президент США Джо Байден подписал указы о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.

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