США внесут в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона внесёт в бюджет ВОЗ около $200 млн к концу месяца.

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по мерам, принимаемым для борьбы с пандемией коронавируса.

«США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка $200 млн в рамках своих финансовых обязательств», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что США будут работать с партнёрами по всему миру с целью укрепить и реформировать ВОЗ.

В январе президент США Джо Байден подписал указы о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.