В Аргентине рассказали о планах по вакцинации населения против COVID-19
- Reuters
По его словам, проходящая в стране прививочная кампания предполагает, что все совершеннолетние жители Аргентины будут провакцинированы к сентябрю.
«Если всё будет идти хорошо, то уже в августе-сентябре у нас будут привиты все аргентинцы, за исключением несовершеннолетних», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что после получения новых доз вакцин от COVID-19 Аргентина готова сильно увеличить темпы иммунизации населения.
Согласно последним данным, в Аргентине было зафиксировано 2 029 057 случаев коронавируса.