В Аргентине рассказали о планах по вакцинации населения против COVID-19

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Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия рассказал о планах по вакцинации граждан страны против коронавирусной инфекции COVID-19.
В Аргентине рассказали о планах по вакцинации населения против COVID-19
  • Reuters

По его словам, проходящая в стране прививочная кампания предполагает, что все совершеннолетние жители Аргентины будут провакцинированы к сентябрю. 

«Если всё будет идти хорошо, то уже в августе-сентябре у нас будут привиты все аргентинцы, за исключением несовершеннолетних», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что после получения новых доз вакцин от COVID-19 Аргентина готова сильно увеличить темпы иммунизации населения.

Согласно последним данным, в Аргентине было зафиксировано 2 029 057 случаев коронавируса.

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