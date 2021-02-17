В Аргентине рассказали о планах по вакцинации населения против COVID-19

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия рассказал о планах по вакцинации граждан страны против коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, проходящая в стране прививочная кампания предполагает, что все совершеннолетние жители Аргентины будут провакцинированы к сентябрю.

«Если всё будет идти хорошо, то уже в августе-сентябре у нас будут привиты все аргентинцы, за исключением несовершеннолетних», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что после получения новых доз вакцин от COVID-19 Аргентина готова сильно увеличить темпы иммунизации населения.

Согласно последним данным, в Аргентине было зафиксировано 2 029 057 случаев коронавируса.