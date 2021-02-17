В ЕК заявили о неэффективности закрытия границ в остановке пандемии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что полное закрытие границ между странами в первую волну пандемии коронавирусной инфекции показало свою неэффективность в остановке распространения COVID-19.

Пресс-конференция велась в Twitter главы ЕК.

«Вы помните, что прошлой весной, когда пандемия только началась, было введено много ограничений на границах. Тогда 17 государств — членов ЕС ввели ограничительные меры на границах... Мы тогда вынесли урок, что закрытые границы не остановили вирус, но серьёзно нарушили работу единого рынка и принесли множество проблем», — отметила она.

Глава ЕК напомнила, что в декабре ограничительные меры на границах ввели только четыре страны ЕС, а в настоящее время такое решение приняли девять стран альянса.

«Вирус научил нас, что закрытие границ не останавливает его, но мы видим множество нарушений», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она призвала искать баланс между защитой здоровья населения и сохранением свободы передвижения.

В конце января ЕС ввёл понятие «тёмно-красных зон» пандемии в Европе с самым высоким показателем распространения коронавирусной инфекции. Государства ЕС, регионы которых окажутся в такой зоне, должны совместно разработать эпидемиологические меры для всего «тёмно-красного» региона, не разделяя его по границам.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.