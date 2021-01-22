ЕС ввёл понятие «тёмно-красных» зон пандемии в Европе

Лидеры Евросоюза приняли решение ввести новое понятие «тёмно-красных» зон пандемии в Европе, то есть очагов с самым высоким показателем распространения коронавирусной инфекции.

«Мы приняли решение ввести термин «тёмно-красных» зон, очагов с особенно высоким распространением вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ», — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она признала, что Евросоюз в настоящее время является практически полностью «красной» эпидемиологической зоной.

«Решение о тёмно-красных зонах принято, чтобы уйти от категорий национальных государств и ограничений на границах. Государства ЕС, регионы которых окажутся в такой зоне, должны совместными усилиями разработать эпидемиологические меры для всего «тёмно-красного» региона, не деля по границам», — добавила она.

Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет уже через несколько месяцев иметь больше доз вакцины от коронавируса, чем ему необходимо, поэтому Еврокомиссия готова предложить механизм для передачи части вакцин в третьи страны.