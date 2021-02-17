ЕС получит ещё 200 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech в 2021 году дополнительно поставят в Евросоюз 200 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили о соглашении с Европейской комиссией о поставке дополнительных 200 млн доз вакцины от COVID-19 COMIRNATY в 27 государств Европейского союза (ЕС). У ЕС есть возможность запросить поставку ещё 100 млн доз», — говорится в релизе, размещённом на сайте Pfizer.

Отмечается, что это соглашение заключается дополнительно к договорённости о поставке 300 млн доз в Евросоюз.

Также в компании уточнили, что 200 млн доз, предположительно, будут доставлены в 2021 году, причём 75 млн доз из этого числа — во II квартале.

Как сообщалось ранее, Испания дополнительно купит 20,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции от Pfizer и BioNTech.