Испания дополнительно купит более 20 млн доз вакцин Pfizer

Испания дополнительно купит 20,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.

«Совет министров одобрил соглашение, которое позволяет Испании приобрести новые дозы вакцин против COVID-19. Речь идет о 20,8 млн дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech», — говорится на странице правительства страны в Twitter.

Уточняется, что с учётом этой новой партии Испания получит в общей сложности 50 млн доз данной вакцин.

Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония заявили, что считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации.