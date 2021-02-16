Испания дополнительно купит более 20 млн доз вакцин Pfizer

Короткая ссылка
Испания дополнительно купит 20,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.
Испания дополнительно купит более 20 млн доз вакцин Pfizer
  • Reuters

«Совет министров одобрил соглашение, которое позволяет Испании приобрести новые дозы вакцин против COVID-19. Речь идет о 20,8 млн дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech», — говорится на странице правительства страны в Twitter.

Уточняется, что с учётом этой новой партии Испания получит в общей сложности 50 млн доз данной вакцин.

Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония заявили, что считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить