Испания дополнительно купит более 20 млн доз вакцин Pfizer
- Reuters
«Совет министров одобрил соглашение, которое позволяет Испании приобрести новые дозы вакцин против COVID-19. Речь идет о 20,8 млн дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech», — говорится на странице правительства страны в Twitter.
Уточняется, что с учётом этой новой партии Испания получит в общей сложности 50 млн доз данной вакцин.
Ранее власти испанского автономного сообщества Каталония заявили, что считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации.