В МИД России заявили о возможности перехода к политике сдерживания США

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Кремль может перейти к политике активного сдерживания США, если Вашингтон не откажется от давления на Москву.
В МИД России заявили о возможности перехода к политике сдерживания США
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — сказал Рябков.

Также он отметил, что эта политика может включать в себя противодействие санкциям и американским попыткам влиять на внутренние процессы в России.

Кроме того, Россия в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что «многополярный мир — это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии».

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке.

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