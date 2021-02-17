В МИД России заявили о возможности перехода к политике сдерживания США
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«Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — сказал Рябков.
Также он отметил, что эта политика может включать в себя противодействие санкциям и американским попыткам влиять на внутренние процессы в России.
Кроме того, Россия в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что «многополярный мир — это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии».
Ранее в российском МИД сообщили, что Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке.