В Иране заявили о планах совместного производства «Спутника V»

Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины от коронавируса «Спутник V» менее чем через два месяца. Об этом сообщила официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Сима Садат Лари.

«Совместное производство в соответствии с проведёнными консультациями Министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране», — приводит РИА Новости сообщение.

В Иране выразили надежду, что производство «Спутника V» начнётся менее чем через два месяца.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал о переговорах Ирана и России по совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».