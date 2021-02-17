В Иране заявили о планах совместного производства «Спутника V»

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Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины от коронавируса «Спутник V» менее чем через два месяца. Об этом сообщила официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Сима Садат Лари.
В Иране заявили о планах совместного производства «Спутника V»
  • Reuters

«Совместное производство в соответствии с проведёнными консультациями Министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране», — приводит РИА Новости сообщение.

В Иране выразили надежду, что производство «Спутника V» начнётся менее чем через два месяца.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал о переговорах Ирана и России по совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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