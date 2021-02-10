Посол Ирана рассказал о переговорах по совместному производству «Спутника V»

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Иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал о переговорах Ирана и России по совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Посол Ирана рассказал о переговорах по совместному производству «Спутника V»
  • РИА Новости

«Наши переговоры по совместному производству завершены, и скоро мы станем свидетелями производства данной вакцины на территории Ирана», — цитирует ТАСС Джалали.

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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