Посол Ирана рассказал о переговорах по совместному производству «Спутника V»
- РИА Новости
«Наши переговоры по совместному производству завершены, и скоро мы станем свидетелями производства данной вакцины на территории Ирана», — цитирует ТАСС Джалали.
29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.
Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.