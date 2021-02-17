В Австралии зафиксировали пять случаев коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения Австралии сообщило о пяти новых случаях заболевания коронавирусом за сутки, все они были зафиксированы в пограничных изоляторах страны, сообщает ТАСС.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Австралии достигло 28 905.

По данным ведомства, выздоровели 26 128 человек, в больницах находятся 12 пациентов с COVID-19, ещё 31 заболевший получает лечение амбулаторно.

С 25 января 2020 года, когда в Австралии был выявлен первый случай инфицирования, от вызванных коронавирусом осложнений умерли 909 пациентов.

В стране проведено более 13,7 млн тестов на коронавирус, но лишь 0,2% из них оказались положительными.

Ранее сообщалось, что в Австралию доставили первую партию вакцины от коронавируса Pfizer.