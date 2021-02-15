В Австралию доставили первую партию вакцины от коронавируса Pfizer

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что первые дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer доставлены в Австралию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

«Более 142 тысяч доз вакцины Pfizer — BioNTech от COVID-19 прибыли в аэропорт Сиднея. Национальный регулятор проведёт проверку вакцины, чтобы убедиться, что она соответствует австралийским стандартам качества... и мы начнём иммунизацию наиболее уязвимых слоёв населения», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Австралии отметил, что кампания по вакцинации начнётся 22 февраля и первыми в ней примут участие сотрудники пограничной службы, медицинские работники и персонал государственных пограничных изоляторов.

Ранее сообщалось, что вакцина компании Pfizer была одобрена для использования в Австралии.