Вакцина Pfizer одобрена для использования в Австралии

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Вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена для использования в Австралии, говорится в заявлении Австралийской администрации лекарственных средств (TGA).

«Администрация лекарственных средств (TGA) выдала предварительное разрешение компании Pfizer Australia Prt Ltd  на использование ее вакцины от COVID-19 - COMIRNATY», — говорится в сообщении.

Таким образом, Pfizer стала первой вакциной, получившей одобрение в Австралии.

Также сообщается, что разрешение на использование вакцины действительно в течение двух лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заключила договор на поставку через механизм COVAX 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

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