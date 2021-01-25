Вакцина Pfizer одобрена для использования в Австралии

Вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена для использования в Австралии, говорится в заявлении Австралийской администрации лекарственных средств (TGA).

«Администрация лекарственных средств (TGA) выдала предварительное разрешение компании Pfizer Australia Prt Ltd на использование ее вакцины от COVID-19 - COMIRNATY», — говорится в сообщении.

Таким образом, Pfizer стала первой вакциной, получившей одобрение в Австралии.

Также сообщается, что разрешение на использование вакцины действительно в течение двух лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заключила договор на поставку через механизм COVAX 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.