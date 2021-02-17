В Пентагоне заявили о планах обсудить Россию с союзниками по НАТО

США планируют обсудить тему России на видеоконференции министров обороны стран НАТО. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны, и я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», — сказал он.

В Минобороны США заявили, что «Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединённых Штатов».

При этом представитель Пентагона отметил, что США намерены сотрудничать с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит способы укрепления стратегической стабильности с Москвой, несмотря на существующие разногласия.