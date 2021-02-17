Байден заявил о необходимости наращивать финансирование полиции

Президент США Джо Байден заявил, что следует не сокращать финансирование полиции, а наращивать его, чтобы обеспечить общество заслуживающими доверия и профессиональными стражами порядка.

«Первое, что я хочу сказать, — мы не лишаем полицию финансирования. Мы, наоборот, должны вложить больше денег в эту работу, чтобы у нашего общества была заслуживающая доверия полиция», — приводит ТАСС слова Байдена.

Байден добавил, что намерен предпринять и другие шаги, чтобы предотвратить повторение инцидентов, подобных гибели Джорджа Флойда, в частности, провести закон, который зафиксирует права и обязанности полицейских, и усовершенствовать работу пенитенциарной системы.

Ранее Байден подписал указы по иммиграционной политике.