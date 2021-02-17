Более 1,56 млн человек выздоровели после заражения коронавирусом

Главный эпидемиолог Минздрава Мексики Хосе Луис Аломия заявил, число жителей страны, вылечившихся от последствий инфицирования коронавирусом, достигло 1 563 992. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно оценкам властей, с конца февраля 2020 года в стране заразились почти 2,2 млн человек, из них 55,9 тыс. заболели в последние 14 дней.

«На протяжении четырех недель подряд наблюдается снижение (числа случаев инфицирования)», — отметил Аломия.

Умерли в общей сложности 175 986 заболевших, за последние сутки власти зарегистрировали 1 329 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что свыше 174 тысяч человек умерли из-за последствий COVID-19 в Мексике.