В Японии началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация населения от коронавируса началась в Японии, сообщает ТАСС.

Как отмечает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, вакцинация будет разделена на несколько этапов, на первом из которых будут привиты 40 тыс. медицинских работников.

Медицинские работники прививаются вакциной американской фармацевтической компании Pfizer.

На втором этапе будут привиты жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн человек.

14 февраля сообщалось, что в Японии официально одобрили использование вакцины Pfizer.