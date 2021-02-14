В Японии официально одобрили использование вакцины Pfizer

Власти Японии официально одобрили использование в стране вакцины против коронавируса американской компании Pfizer. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, это решение позволит начать в стране вакцинацию медицинских работников «в считаные дни».

Первыми пройдут вакцинацию около 20 тыс. врачей и медсестёр, которые согласились участвовать в исследовании по отслеживанию потенциальных побочных эффектов и частоты их возникновения.

9 февраля министр по делам административной реформы Японии Таро Коно, назначенный премьер-министром страны ответственным за вакцинацию населения, заявил, что отправка первой партии вакцины Pfizer одобрена Евросоюзом.